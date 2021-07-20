Прощание с народным артистом Армянской ССР, мастером игры на дудуке Дживаном Гаспаряном пройдет 24 июля в концертном зале «Арам Хачатурян» в Ереване, проинформировали в правительственной комиссии по организации и проведению похорон музыканта, пишет ТАСС.
Дживан Гаспарян будет похоронен в пантеоне им. Комитаса.
Прославленный музыкант умер 6 июля на 93-м году жизни в Лос-Анджелесе, где жил в последние годы.
Фото: pixabay.com
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Прощание с Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля
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