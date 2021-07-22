В Турции проливные дожди вызвали наводнение. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции. Река Архави вышла из берегов. Затоплены районный центр и сельские дороги.
На месте ведутся спасательные работы.
В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Погибших нет, двое получили ранения.
Видео: РИА Новости
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Проливные дожди вызвали наводнение в Турции
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