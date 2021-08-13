Прогноз погоды на выходные: кратковременные дожди, грозы и до +31°С

В субботу,, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит 9-15 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут от 24 до 30 градусов тепла.В воскресенье,, будет облачно с прояснениями. Местами по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 12-18 тепла, днем воздух прогреется от +21°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку.В понедельник,, синоптики прогнозируют по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 17 градусов тепла, днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от + 22°С до +29°С, по югу до +30 +31°С.