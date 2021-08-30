Прогноз погоды на 31 августа: дожди, туман и до +22 °С

Ночью будет облачно, а днем с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами возможны грозы и ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11... +17 °С, а днем +16... +22 °С.В первые дни осени будет облачно с прояснениями. Установится холодная погода.В среду, 1 сентября, ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8...+14 °С, а днем +16...+22 °С.В четверг, 2 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +6... +12 °С, а днем +12... +17 °С.