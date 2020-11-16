Прогноз погоды на 17 ноября: мокрый снег, дождь и от -5 ночью до +10 днем

Будет преобладать облачная погода. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории ожидаются мокрый снег, дождь. Местами гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 12–14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от -5 °С по востоку до +7 °С по западу страны, днем будет -2…+4 °С, по юго-западу – 5–10 градусов выше нуля.В среду, 18 ноября, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, по восточной половине с мокрым снегом). Местами туман, по восточной половине гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 5–10 метров в секунду, днем по северу порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут от -5 °С по востоку до +7 °С по западу Беларуси, а днем будет от -1 °С по юго-востоку до +10 °С по северо-западу.В четверг, 19 ноября, вновь облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами, в основном по северо-восточной половине страны, кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, по востоку ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 6–11 метров в секунду, порывы до 14 метров, утром и днем местами до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+7 °С, а днем прогнозируется до 3–10 градусов со знаком плюс, по юго-востоку ночью 1–3 градуса мороза, днем – от 0 °С до +2°С.