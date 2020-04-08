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Сенатор: профилактику коронавируса важно проводить среди всех уязвимых слоев населения

При профилактике вирусных инфекций, в том числе коронавируса, важно вести работу среди всех уязвимых слоев населения, всех социальных групп, считает член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Алла Смоляк, ее слова приводит БЕЛТА.

— Мы уже выработали с нашим партнером — комитетом по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома — алгоритм, как помочь людям старше 60 лет и обезопасить их. С ними ежедневно проводим совместную работу. Доставляем продукты питания, товары первой необходимости, медицинские рецепты и препараты по назначению врача, — отметила Алла Смоляк.

В регионе волонтеры уже сделали около 340 визитов "до двери". Особое внимание уделяют подопечным медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога".

— Их у нас около 150 человек. Волонтеры и сотрудники службы оперативно реагируют на нужды подопечных, — уточнила председатель областной организации БОКК.

— В нынешней ситуации при профилактике вирусных инфекций, в том числе коронавируса, важно максимально уделить внимание всем уязвимым категориям граждан, всем социальным группам. Одна из них — люди без определенного места жительства, — сказала Алла Смоляк.

По ее словам, сейчас в регионе разрабатывают алгоритм работы с бездомными.

— В силу обстоятельств они меньше осведомлены о профилактике COVID-19. А ведь им необходимо более пристальное внимание проявить как по отношению к самим себе, своей личной гигиене, так и к окружающим, — считает сенатор.

Уже в ближайшее время для этих людей специалисты развесят листовки, инфографики с полезными сведениями о профилактике вируса. Также добровольцы выдадут им антибактериальное мыло и другие средства гигиены.

К работе с этой категорией людей намерены привлечь волонтеров отряда быстрого реагирования областной организации БОКК.

— Они уже имеют опыт и знания, как действовать в различных ситуациях, хорошо укомплектованы в плане защиты. И выразили готовность подключиться к процессу, — подчеркнула Алла Смоляк.

Планируется, что отряды быстрого реагирования будут работать с бездомными не только в областном центре, но и в Мозыре, Жлобине и других городах региона.

Алла Смоляк напомнила, что люди, попавшие в сложные ситуации, могут получить помощь в кризисном центре в Гомеле.

Фото предоставлено Гомельской областной организацией БОКК 

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