Профессор кафедры социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Владимир Мельник сказал sb.by:
– Тема того, что мы, белорусы, в каких-то моментах отстаем то от Украины, то от Грузии, то от Прибалтики не нова. Она тянется еще со времен последних лет существования Советского Союза. Ничего подобного.
В прессе было много информации о «благотворных ветрах», идущих из этих стран. Мы внимательно наблюдаем, что из этих «ветров» получается, и делаем для себя правильные выводы.
С моей точки зрения, позиция руководства нашей страны выверена многовековой историей белорусского народа. Она находится в русле тех тенденций, которые наблюдались на протяжении столетий. Мы веками мечтали самоорганизоваться в собственное государство. Считаю верным тот курс, который взят государством как во внешней, так и внутренней политике.
Этот вектор формировался, развивался и укреплялся на протяжении очень долгого времени. Итог того, к чему стремились наши предки на протяжении столетий, и есть та государственность, которую мы сейчас имеем.
Она формировалась и после распада СССР, когда мы смогли воспользоваться геополитическими изменениями в конце ХХ века и в начале XXI века. Белорусы как единая нация, независимо от этнического происхождения каждого, это осознают, ценят и понимают, что такое свобода и независимость, самостоятельная политика. Я полагаю, что наша нация не предаст свою историю. Мы выстоим, несмотря ни на какие новые «ветры».
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Профессор Владимир Мельник: позиция руководства нашей страны выверена многовековой историей белорусского народа
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Фото: Сергей СИВУХА