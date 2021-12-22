Эпидемиолог: привиться от гриппа желательно как можно скорее

Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко напоминает, что вакцинопрофилактику против гриппа лучше всего проводить осенью, в крайнем случае — ранней зимой. Это необходимо для того, чтобы организм успел выработать полноценный иммунитет к началу сезонной эпидемии, на что обычно требуется около 3 недель.

-- Специалисты рекомендуют сначала делать прививку от ковида, а через месяц — от гриппа. Однако если в силу объективных причин соблюсти такую хронологию не представляется возможным, ничего страшного. Более того, некоторые пациенты после предварительной консультации с врачом получают две вакцины в день, -- добавил специалист. -- Как и в прошлом году, заболеваемость гриппом в этом сезоне может «наслоиться» на ковид. Это существенно затрудняет диагностику обоих заболеваний. А наличие в организме этих двух опасных инфекций повышает риск летального исхода. Единственный на сегодня доступный и эффективный способ избежать этого — привиться и от ковида, и от гриппа.

-- Григорий Николаевич, почему для победы над пандемией COVID-19 нам необходимо охватить вакцинопрофилактикой не менее 70 % населения, а чтобы обезопасить себя от осложнений после гриппа, достаточно 40 %?

— Сегодня ученые уже говорят о том, что сдержать пандемию коронавирусной инфекции помогут 80 % привитого населения, не меньше. Инфекция новая, нужно вовлечь в вакцинопрофилактику как можно больше людей, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Со временем, быть может, эта цифра существенно уменьшится. Но не сейчас. Что касается гриппа, то 40 % привитого населения от общей популяции — это ведь из года в год. Идет накопительный эффект. Да, защитный иммунитет исчезает через 10—12 месяцев, однако остается так называемый клеточный, который тоже по мере сил оберегает нас от опасного вируса.