Проект новой Конституции Беларуси находится в достаточно высокой степени готовности

, – рассказал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.По его словам, на прошедшей встрече с Главой государства обсуждался ряд направлений. Самый большой акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, которому предлагается придать конституционный статус., – отметил Игорь Сергеенко.Глава Администрации Президента рассказал, что фактически в отношении ВНС вышли на финальное решение. Тем не менее по отдельным моментам еще предстоит доработка.– рассказал он.На встрече обсуждался и ряд иных вопросов, в том числе по тематике избирательной системы, защиты прав и свобод личности, в отношении Парламента, требований к Президенту, а также по многим другим направлениям в Конституции. Отработаны переходные положения., – пояснил Глава Администрации Президента., – резюмировал Игорь Сергеенко.