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Проект новой Конституции Беларуси находится в достаточно высокой степени готовности

Рабочая группа по доработке проекта Конституции Беларуси вышла на достаточно высокий уровень готовности проекта Конституции. Оставшиеся спорные вопросы обсуждались сегодня на очередной встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с членами группы, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

– Сегодня мы стали ближе к проекту Конституции, который будет выноситься на всенародное обсуждение. Накануне встречи Президенту был доложен проект нашего Основного Закона, доработанный на основе деятельности Конституционной комиссии и той работы, которая была проведена рабочей группой. Работа проводится постоянно: встречи, консультации, дополнения, – рассказал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

По его словам, на прошедшей встрече с Главой государства обсуждался ряд направлений. Самый большой акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, которому предлагается придать конституционный статус. 

– О полномочиях этого органа, кто может быть избран делегатом этого собрания. И, соответственно, как изменится структура органов власти в стране с учетом усиления роли Всебелорусского народного собрания, – отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента рассказал, что фактически в отношении ВНС вышли на финальное решение. Тем не менее по отдельным моментам еще предстоит доработка.

– В том числе и по полномочиям ВНС. В чем-то, может быть, предстоит еще дополнить, оценить, взвесить, чтобы полномочия ВНС не вошли в противоречие с действиями Президента и Парламента, чтобы система власти у нас в стране была сбалансированной. Но в целом на понимание позиции, роли ВНС, его полномочий, порядка функционирования, статуса вышли, – рассказал он.

На встрече обсуждался и ряд иных вопросов, в том числе по тематике избирательной системы, защиты прав и свобод личности, в отношении Парламента, требований к Президенту, а также по многим другим направлениям в Конституции. Отработаны переходные положения.

– Как мы будем жить после принятия Конституции, как будут действовать законы, другие нормативные акты, – пояснил Глава Администрации Президента.

– То есть достаточно конструктивный, напряженный разговор. Главой государства поставлены конкретные задачи по доработке по отдельным направлениям, дошлифовке, в том числе и юридических терминов, и по сути конкретных статей Конституции, – резюмировал Игорь Сергеенко.
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