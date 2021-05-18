Проект «Художник и город» в этом году сменит локацию, главным героем станет Леонид Щемелев

Юбилейный, 10-й по счету сезон проекта «Художник и город» откроется 27 мая. В этом году популярная выставка в формате public space будет посвящена творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Впервые в своей истории проект меняет локацию: с привычного места на площади Якуба Коласа белорусская живопись переместится на пешеходную улицу Комсомольскую – одно из излюбленных мест прогулок минчан и гостей столицы.



Идея выставки «Художник и город» родилась в 2012 году. Тогда белорусам представили в уличном формате репродукции 19 работ Марка Шагала. В последующие годы проект посвящали Казимиру Малевичу, Николаю Селещуку, Валентину Губареву, сюрреалисту Георгию Скрипниченко, художницам Зое Литвиновой и Зое Луцевич. Перед зрителями панорамой прошла и современная белорусская живопись, создаваемая ныне живущими мастерами, и произведения, написанные членами объединения УНОВИС 100 лет назад. В прошлом году из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации выставка приглашала на виртуальную экскурсию на специально созданном сайте. В этом году «Художник и город» снова обрадует публику реальным воплощением.



– 10 лет – значительный срок, и всегда нужно что-то совершенствовать, – считает директор Музея истории города Минска Галина Ладисова. – В год юбилея проект переходит на территорию Верхнего города, в самое сердце Минска, где находятся две прекрасные галереи – Михаила Савицкого и Леонида Щемелева. И конечно, этот год – особенный. Леонид Щемелев ушел из жизни в январе, и очень важно, что юбилейная выставка будет посвящена его творчеству. Особенностью является то, что впервые «Художник и город» представляет коллекцию, полностью сформированную из фондов музея. Если раньше мы видели комплексные экспозиции из частных и государственных собраний, то сейчас будет представлена чисто музейная коллекция. Это замечательно, что музей выходит в городское, общественное пространство, потому что есть что показать и что представить гостям.



34 репродукции работ Леонида Щемелева разместятся на специально изготовленных баннерах, не боящихся дождя и прочих капризов погоды. Визуальная составляющая будет дополнена биографией художника и текстовым описанием на русском, белорусском и английском языках.



– Технология уже прошла испытание не один раз, баннеры изготовлены из полимерных материалов на самом высоком уровне, они устойчивы к погодным условиям, а главное, замечательно передают цвет, – прокомментировала Галина Ладисова. – Особенно это актуально для живописи Щемелева, поскольку передать его удивительный живописный мир совсем непросто.



Проект «Художник и город» реализуется Музеем истории города Минска при поддержке Мингорисполкома и белорусского бизнеса. Выставка продлится до 20 сентября.