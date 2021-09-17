Проект Аналитического центра ЕсооМ «Иди и смотри» презентовали сегодня в Минске

Память должна быть персонифицирована, как и ответственность за ее сохранение. Об этом сегодня заявил директор Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, презентуя новый проект «Иди и смотри».





В рамках диалоговой площадки, состоявшейся сегодня в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по случаю Дня народного единства, прошла презентация новой инициативы, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление белорусской государственности, – проекта Аналитического центра ЕсооМ «Иди и смотри». Сергей Мусиенко пояснил истоки такой идеи:

– 21 марта 2021 года в Хатыни Александр Григорьевич Лукашенко сказал: "Иди и смотри! Иди в Хатынь, Борки, Олу, Озаричи, Красный Берег!" И эти слова стали отправной точкой для многих, позволившей переосмыслить ранее привычные вещи. Мы привыкли ассоциировать эти слова с известным фильмом. И вдруг многие обернулись и другими глазами взглянули на имеющиеся у нас многочисленные мемориалы.





Аналитик убежден:

– Память должна быть персонифицирована, как и ответственность за ее сохранение. Да, в нашей стране мы не разрушаем памятники, не крушим свою историческую память. Но транслировать идейный смысл мемориалов, доносить его до людей, до новых поколений мы просто обязаны. Данный проект направлен на формирование гражданственности, укрепление патриотизма, чувства сопричастности со своими героическими предками, со своей страной. Формирование у граждан высокого патриотического сознания, гордости за свою страну стало целью «Иди и смотри» – пилотного проекта, реализованного пока на базе Молодечненского района.

Этот проект состоит из серии разработанных экскурсий к памятным местам и в музейные учреждения района. Задачи таких экскурсий – воспитать чувства гражданственности и патриотизма, уважения и гордости к истории и современности малой родины. А также сформировать представление о памятниках и памятных знаках в городе Молодечно, развивать экскурсионно-туристическую деятельность в регионе, популяризовать краеведческие экскурсии.



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