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Привалов: в регионе создана и работает эффективная система здравоохранения

Владимир Привалов, заместитель председателя Гомельского облисполкома, выступая с докладом на встрече Главы государства с активом области, рассказал, что в регионе создана и работает эффективная система здравоохранения:

Владимир Привалов. Архивное фото

– При вашей поддержке область получила ряд учреждений, за которые мы вам особенно благодарны. Это детская областная больница, поликлиника № 1 на улице Мазурова. Мы продолжаем модернизировать материально-техническую базу, строить новые объекты. 

По словам Привалова, в сентябре 2022 года в городе будет введена в эксплуатацию больница скорой медицинской помощи с высокотехнологичным оборудованием. Также, по его словам, заканчивается реконструкция Хойникской и Чечерской больниц. В 2022 году начнется строительство нового корпуса инфекционной больницы.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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