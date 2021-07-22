Восемь лет назад на свет появился старший сын герцога и герцогини Кембриджских – принц Джордж. В честь дня рождения наследника пара опубликовала новое фото повзрослевшего мальчика.
Снимок традиционно сделала Кейт Миддлтон. Она уже давно отвечает за большую часть семейных съемок.
На фото Джордж в полосатом поло John Lewis сидит на автомобиле своего прадедушки Филиппа. Вероятно, таким образом герцоги хотели почтить память супруга Елизаветы II, который скончался в апреле нынешнего года. Мини-фотосессия принца состоялась в Анмер-Холле в Норфолке.
Новые фотографии членов королевской семьи Великобритании всегда вызывают большой ажиотаж среди их поклонников. В комментариях под снимком на официальной странице герцогов в Instagram пользователи принялись оставлять восторженные комментарии: «О боже мой, посмотрите, насколько он похож на своего папу... и бабушку. С днем рождения, юный принц!», «Желаю нашему будущему королю отличного 8-летия», «Не могу поверить, что ему исполняется 8 лет! Помню его рождение как вчера».
Напомним, принц Джордж – старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара также воспитывает 6-летнюю принцессу Шарлотту и 3-летнего принца Луи.
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым снимком повзрослевшего сына Джорджа
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