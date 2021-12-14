Прима Мариинского театра Екатерина Семенчук даст единственный концерт в Большом театре Беларуси

Артистка приедет в Минск на Рождественский оперный форум

Она хотела стать врачом или космонавтом. Но выбрала путь оперной певицы. Хотя выступления у нее действительно космические – от миланского театра Ла Скала и парижского Гранд-опера до Большого театра России. 17 декабря одна из самых востребованных певиц мира (к слову, белоруска) Екатерина Семенчук споет на сцене минского Большого театра партии своих любимых героинь: Далилы из «Самсона и Далилы», Принцессы де Буйон из «Адрианы Лекуврер», Сантуццы из «Сельской чести», Эболи из «Дона Карлоса».





– Многие думают, что мы ходим и просто поем как бог на душу положит. Но этому предшествует работа, длящаяся десятилетиями и продолжающаяся до конца жизни, – говорит Екатерина Семенчук.

В этот же вечер за дирижерский пульт станет маэстро из Баку Эйюб Кулиев. Главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета хорошо знаком белорусскому зрителю. В 2016 году (вместе с Андреем Ивановым, сейчас – главным дирижером Ростовского музыкального театра) он выступил дирижером-постановщиком балета «Любовь и смерть» на музыку Полада Бюльбюль-оглы (в хореографии Ольги Костель). Кроме того, заслуженный артист Азербайджана дирижировал в белорусском Большом операми «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Иоланта» Петра Чайковского.

17 декабря Кулиев и Семенчук впервые встретятся на сцене. Но музыканты, конечно, хорошо знают друг друга, не скрывает маэстро Кулиев:

– Программа пятничного вечера, надеюсь, удивит белорусскую публику, которую, я знаю, поразить очень сложно. У Екатерины Семенчук огромный репертуар. И каждый раз она доказывает, что она одна из лучших певиц мира. Я ее слушал в Зальцбурге, в «Трубадуре», потом мы встречались во Владивостоке, на Приморской сцене Мариинского театра. Замечательно, что наша первая творческая встреча произойдет именно в Минске, в городе, который сближает людей. Очень надеюсь, что после Беларуси Екатерина приедет к нам в Азербайджан.

Приглашенным гостем сольного концерта артистки станет ее коллега из Мариинского театра Магеррам Гусейнов.





Снимок предоставлен Большим театром Беларуси.

