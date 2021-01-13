Проект резидента Парка высоких технологий попал в десятку самых скачиваемых и прибыльных приложений и игр в 2020 г. по версии аналитиков Apptopia, об этом сообщает пресс-служба ПВТ.
Фото: pixabay.com
В категории «Здоровье и фитнес» приложение Flo («Женский календарь») заняло 5-е место по популярности в США и мире. За него свой голос отдали 32 млн пользователей, скачали приложение более семи миллионов раз. Кроме того, разработка заняла 9-ю строчку среди самых прибыльных.
В этом же рейтинге самых доходных игр на рынке США 8-е место присудили социальному онлайн-казино Slotomania. Его разработчик компания Playtika базируется в Минске. В 2020 г. игра заработала 149 млн долларов.
Еще одна аналитическая платформа SensorTower отметила проекты, созданные белорусскими программистами. Так, резидент ПВТ SayGames по итогам декабря 2020 г. стал 7-м в мире по количеству установок игр и 6-м по числу загрузок в AppStore.
Фото: ПВТ
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Приложение белорусских разработчиков для женщин попало в топ самых прибыльных в мире
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