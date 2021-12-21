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При сходе лавины в Южной Осетии погибли два человека

В результате схода лавины у южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии погибли два человека, пишет ТАСС.


– Четвертого [российского военного] нашли без признаков жизни, – отметил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

По информации минздрава закавказской республики, еще один человек умер по пути в медучреждение.

– Скончался [второй военный], не довезли до больницы, – рассказал агентству источник в минздраве Южной Осетии.

Вместе с тем в медучреждении в настоящий момент находятся двое военных, поиски еще одного продолжаются на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

Фото: pixabay.com
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