В одном из жилых домов города случился пожар: удалось спасти двоих человек. Об этом информирует Минское областное управление МЧС.
20 июля в 22:54 спасателям поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул. Толстого в Вилейке.
– Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что дом горит изнутри. Предполагалось, что в жилище могли быть люди. Организовали две группы спасения. В одной из комнат спасатели обнаружили хозяина дома. Мужчину тут же вынесли на улицу. В другой была найдена женщина. Пострадавших передали медицинским работникам, – пояснили в пресс-службе управления МЧС.
Женщина с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" была госпитализирована. Пенсионер-хозяин не пострадал.
Пожар ликвидировали спасатели, причина возгорания устанавливается.
Фото МЧС
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При пожаре в Вилейке работники МЧС спасли двоих человек
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