При пожаре в Вилейке работники МЧС спасли двоих человек

20 июля в 22:54 спасателям поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул. Толстого в Вилейке., – пояснили в пресс-службе управления МЧС.Женщина с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" была госпитализирована. Пенсионер-хозяин не пострадал.Пожар ликвидировали спасатели, причина возгорания устанавливается.Фото МЧС