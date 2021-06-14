Количество пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске составило 16 человек. Ранее было известно о шести, двое из которых – пожарные, работающие на месте происшествия, передает ТАСС.
– Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы, – уточнил собеседник агентства.
Он также сообщил, что в основном пострадавшими являются работники автозаправки и промзоны, где располагается АЗС.
– В основном у пострадавших ожоги, ушибы и травмы, – обратили внимание в экстренных службах.
Данные о количестве пострадавших подтвердили и в МЧС.
– По предварительной информации, на месте 16 пострадавших, – отметил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.
Отмечается, что пятеро пострадавших в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
– Да, 16 человек. Все мужчины, у них ожоги, пятеро тяжелых – среди них один пожарный. И еще один пожарный средней степени, – подчеркнула главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1596
При пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске пострадали 16 человек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter