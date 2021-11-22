При наезде автомобиля на толпу в США погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда машины на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин), пишет ТАСС.
До этого телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных здравучреждений сообщала, что в больницы после ДТП попали 28 человек.
– На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации, – уточняется в сообщении местного полицейского управления, опубликованного на его странице в Facebook.