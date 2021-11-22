На рождественском параде в США водитель въехал в толпу – госпитализированы 28 человек

Как минимум 28 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести в медучреждения города Уокешо (штат Висконсин) после наезда машины, унесшего жизни нескольких человек, на участников рождественского парада, передает ТАСС.
По данным телекомпании CNN, которая ссылается на представителей местных больниц, состояние троих пострадавших оценивается как критическое, еще четверых – как тяжелое, шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее начальник полицейского управления города Дэн Томпсон сообщал, что в результате происшествия погибли несколько человек. Он отметил, что правоохранители пока не могут раскрыть данные о точном количестве жертв ДТП. Изначально заявлялось, что в медучреждения госпитализированы 23 человека – 11 взрослых и 12 детей.
Согласно информации полиции, в 16:39 (1:39 понедельника по минскому времени) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада в Уокешо. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточняется, идет ли речь о водителе данного транспортного средства.
Представитель Белого дома, слова которого приводит CNN, отметил, что федеральные власти "пристально следят" за развитием ситуации в Уокешо. В Twitter отделения Федерального бюро расследований США по штату Висконсин сообщается, что его сотрудники "в рамках стандартной практики оказывают поддержку местным правоохранителям".
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