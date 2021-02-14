Президентская библиотека приглашает на выставку к 100-летию со дня рождения Мележа и Шамякина

Интерактивная выставка "С высоты большого юбилея: Мележу и Шамякину посвящается" из цикла "Литература в искусстве" откроется 16 февраля в Президентской библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Организаторы поставили перед собой цель с помощью выставки познакомить широкую аудиторию с выдающимися произведениями белорусских классиков, которые переведены не только на языки народов мира, но и на язык кинематографа.

"Эта экспозиция продолжает цикл выставок Президентской библиотеки, посвященных наиболее известным произведениям отечественной литературы, книгам, на которых воспитано не одно поколение белорусов и которые являются нашей визиткой в мировом культурном пространстве. Отличительным в этой выставке будет то, что Иван Мележ и Иван Шамякин рассматриваются как многогранные личности, которые были не только писателями, но и общественными и политическими деятелями, которые влияли на многие государственные решения. Их книги были не просто отражением времени, но и идеологической основой общественной жизни", - отметили организаторы.

На выставке представят произведения Ивана Мележа и Ивана Шамякина с автографами, произведения авторов в переводе на иностранные языки, издания, ставшие библиографической редкостью. Кроме того, на выставке посетители увидят документы, материалы и фотоснимки, посвященные общественной и политической деятельности писателей: депутатские мандаты, письма с ответами на депутатские запросы, тексты выступлений перед избирателями, выступлений на заседаниях Совета мира.

Организаторы считают, что особый интерес у зрителей должны вызвать костюмы и реквизит из фильмов, снятых по произведениям классиков, а также альбомы фотопроб кинолент. На мероприятии выступят режиссеры, снимавшие картины по книгам писателей Вячеслав Никифоров и Иван Павлов, а также актеры, игравшие роли в этих фильмах.

Партнерами Президентской библиотеки в данном проекте являются Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Государственный музей истории белорусской литературы.

Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией до 1 марта.

По материалам БЕЛТА