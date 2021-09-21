Президент: любая господдержка должна быть обоснованной

Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров. Одна из обсуждаемых тем – нормы, предусмотренные проектом Указа Президента «О мерах по оказанию государственной поддержки». По словам Главы государства, жилье – самая насущная потребность людей:
– Назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки нашим гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений. Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставлять им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее – до 18 лет).
Кроме того, планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.
– При этом не надо забывать проблему, мы ее уже обозначали, что мы начали строить жилье для многодетных в городе-герое Минске и других городах, тем самым стягивая с села население. Никуда не годно, – прокомментировал белорусский лидер.
Помимо этого, добавил Александр Лукашенко, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.
– В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая господдержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения, – подчеркнул Президент.
Фото: БЕЛТА