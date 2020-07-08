Президент США заявил, что готов вновь встретиться с лидером Северной Кореи

Дональд Трамп назвал свои отношения с северокорейским лидером хорошими, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Grey Television.

Президент США Дональд Трамп готовь вновь встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

– Я понимаю, что они (КНДР) хотят встретиться, и мы бы сделали это в том случае, если бы я думал, что это будет полезно, – отметил глава Белого дома.

На вопрос журналистки Grey Television о целесообразности встречи Трамп ответил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером и встреча могла бы быть продуктивной.