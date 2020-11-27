Президент посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска

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БЕЛТА

В блоке с заболевшими коронавирусом Глава государства ознакомится с порядком оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. В городском центре трансфузиологии ему расскажут о структуре учреждения, его производственной и клинической деятельности. Запланировано общение с трудовым коллективом.6-я городская клиническая больница имеет давнюю историю и является многопрофильным учреждением мощностью 950 коек. Больница оказывает квалифицированную специализированную медицинскую помощь жителям Минска по терапевтическому, хирургическому, травматолого-ортопедическому и акушерско-гинекологическому профилю. В структуру больницы входят 42 подразделения.На базе клиники работают городской центр трансфузиологии, городской клинический центр травматологии и ортопедии, республиканский центр хирургии кисти, городской центр остеомиелитов, эндоскопический центр Партизанского района.Ежегодно медицинскую помощь в больнице получают около 100 тысяч пациентов, из них амбулаторно – 62 тысячи. С февраля 2020 года отделения больницы перепрофилированы в инфекционные.