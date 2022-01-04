Президент поручил за полгода произвести революционные изменения в сфере строительства

Сегодня, принимая с докладом Руслана Пархамовича, министра архитектуры и строительства, и Анатолия Сивака, заместителя Премьер-министра, Александр Лукашенко поручил произвести революционные изменения в строительстве.
После встречи с Главой государства руководитель министерства рассказал журналистам, о чем шла речь. В частности, по словам Пархамовича, главное поручение Александра Лукашенко – за полгода произвести революционные изменения в сфере строительства.
– Обсуждение отрасли было подробным, предметным, детальным. Глава государства по итогам поручил отдельно и внимательно рассмотреть вопросы упрощения абсолютно во всех сферах строительства. Это касается и градостроительной документации, разрешительной документации, вопросы сопровождения строительства. Мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, меньше получал согласований. И чтобы результат строительства зависел в большей степени от него, а не от тех органов, которые сегодня являются надзорными, контрольными, согласовывающими. Поэтому наша задача – максимально упростить строительство.
Руслан Пархамович говорит, что за полгода планируется произвести революцию в строительной отрасли:
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– Те изменения, которые предполагаются в течение ближайших полугода, будут революционными, инновационными. Это будут не штучные корректировки нормативных актов. Это будет общая плановая работа над целым пакетом документов.
Министр уточнил, что планируется пересмотреть процесс строительства в сторону его упрощения:
– Это будет касаться и подрядных организаций, и заказчиков, и проектировщиков, и градостроителей. В первую очередь эти изменения будут нацелены на то, чтобы максимально просто, максимально быстро получить результат строительства.