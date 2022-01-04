Президент поручил за полгода произвести революционные изменения в сфере строительства

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БЕЛТА

После встречи с Главой государства руководитель министерства рассказал журналистам, о чем шла речь. В частности, по словам Пархамовича, главное поручение Александра Лукашенко – за полгода произвести революционные изменения в сфере строительства.Руслан Пархамович говорит, что за полгода планируется произвести революцию в строительной отрасли:Министр уточнил, что планируется пересмотреть процесс строительства в сторону его упрощения: