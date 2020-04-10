Президент поручил изучить возможность увеличения поддержки граждан при переводе частных домов на электричество

Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам доклада Главе государства о проекте Указа Президента «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда»:

— Глава государства рассмотрел проект указа, направленный на стимулирование перевода существующего индивидуального жилищного фонда (одноквартирных (блокированных) жилых домов. — Прим. ред) на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. Проект указа был одобрен. Единственное, дано поручение рассмотреть возможность использовать право местным Советам депутатов по увеличению сумм поддержки гражданам. Сейчас указом предусматривается частичное возмещение (20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 б.в. — Прим. ред). Мы видим, что этот документ позволит увеличить электропотребление в стране и улучшить качество и комфортность проживания граждан, в первую очередь на селе, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение.

По словам министра, возмещение затрат не коснется тех случаев, если жилой дом обеспечен централизованным газоснабжением и (или) теплоснабжением:

— В данной ситуации рассматривается вопрос одноразовости оказания господдержки, вкладываемой в реконструкцию инженерных сетей. Если были быстро проложены газопроводы в населенном пункте и были использованы бюджетные деньги или льготные кредиты, этим граждан уже была оказана государственная поддержка. По данным 2019 года, обращений граждан, которым были выданы технические условия на перевод жилых домов (на электричество. — Прим. ред), было около 10,9 тысячи. Это большое количество. В первом квартале количество граждан, которые получили технические условия, составляет около 3,3 тысячи.

По оценке ГПО «Белэнерго», ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению на указанные цели одного одноквартирного жилого дома составят порядка 5 тысяч рублей (проектирование и строительство ответвлений от линий электропередачи до вводного устройства жилого дома и внутридомовых (внутриквартирных) систем электроснабжения, приобретение необходимого оборудования и материалов (электрический конвектор, электрический котел, электрический водонагреватель, электрическая плита). С даты обращения гражданина в местный распорядительный орган за получением разрешительной документации на реконструкцию дома и с учетом сроков выполнения проектных и монтажных работ реализация всего проекта по переводу жилого дома на использование электрической энергии составляет порядка 3 месяцев.