Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий

Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий

Об этом польский лидер Анджей Дуда сообщил на своем официальном сайте, пишет ТАСС.


Краткая предыстория: 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Решение вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике».

Дуда заявил, что оно «привело к ситуации, когда аборт стал невозможным в случае так называемых летальных патологий плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов».

Я понимаю женщин и их беспокойство по поводу этой ситуации. В последние дни я разговаривал на эту тему со многими из них, а также со многими экспертами, врачами и юристами. После этих консультаций я решил внести в Сейм Польши проект поправки к Закону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, разрешающих аборты, – сказал президент.

«Это война». Почему протестуют в Польше

Читайте также

«Это война». Почему протестуют в Польше
Как уточнил польский лидер, новый проект будет предусматривать введение положения, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в случае так называемых летальных патологий.

После принятия этого закона польское законодательство по-прежнему будет включать три причины для законного прерывания беременности: из-за угрозы жизни и здоровью матери, из-за изнасилования или инцеста и из-за серьезного и необратимого повреждения плода, которое приведет к смерти ребенка, – добавил Дуда. – Я рассчитываю на широкий политический консенсус по этому вопросу, представители различных политических партий – как правых, так и оппозиционных – публично заявили о своей поддержке аналогичного правового решения. Это решение также поддерживает большинство поляков.

Также он призвал уделять особое внимание семьям и матерям-одиночкам с детьми-инвалидами и оказать им широкую государственную поддержку. 

Решение Конституционного суда вызвало массовые протесты в Польше. Они продолжаются до сих пор.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Посмотрите на город Быхов с высоты птичьего полета
Эпидемиолог рассказала, что маска, прикрывающая только подбородок или рот, неэффективна
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение о завершении карьеры
Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий
Задержан минчанин, плюнувший в лицо журналисту
Савиных: рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси
В Центральном районе Минска прошел праздник двора «За любимую Беларусь!»
Молодежь Гродненщины хочет принимать более активное участие в политической жизни страны
Кто и зачем формирует дугу нестабильности на евразийском пространстве
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в Турции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отцы и дети
СМИ: карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня
В 6-й городской клинической больнице Минска установили дезинфекционную рамку
Как живется глухарятам в питомнике заказника «Налибокский»
Сельскохозяйственные ярмарки в Минске пройдут 31 октября и 1 ноября
Какие процессы сейчас происходят на рынке потребительского кредитования
Витебчанка повредила милицейское авто – возбуждено уголовное дело
Почему слива плачет: лечение камеди косточковых культур
Последнее полутеневое затмение Луны в 2020 году пройдет 30 ноября
ВВП Евросоюза в III квартале снизился на 3,9%
Пьяный сельчанин избил мужчину и оставил его умирать на обочине
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Дорога долой
Жители Краснопольского района забирают к себе стариков и инвалидов и заботятся о них как о родных
Наталья Митьковская — о любви к современному студенчеству и своей профессии
В Турции 120-летняя жительница победила коронавирус
Лучшие бомбардиры белорусского футбола: кто они?
В Минске проверили жилищный фонд на готовность к зимнему сезону
В России от коронавируса умер дирижер Александр Ведерников
Чем сейчас занимается народная целительница Федора
Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС
Лукашенко о ситуации в Беларуси: у нас было и посложнее
Швеция вводит карантинные ограничения еще для трех регионов
мнение
Всеволод ШИМОВ
Выборы в США: драматический накал
В Речице на пожаре из-за сигареты погиб мужчина
В Гомеле коммунальники обнаружили в подвале более 2 килограммов ртути
Запрет на провоз более 100 мм жидкости в ручной клади может быть снят
Опыт работы экспериментального реабилитационного центра для наркозависимых в Минске хотят распространить на регионы
Масочный режим вводится в БГУ с 2 ноября
В Минске привлечены к ответственности студенты, которые участвовали в несанкционированной акции
Вопросы развития страны и регионов обсудили сегодня на диалоговой площадке в Борисове
Лукашенко поручил усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка
В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с коронавирусом
Биржа: 30 октября доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Гадюка на острове
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения белорусского поэта Владимира Жилки
Лукашенко о защите страны: мы мобилизуем все, чтобы защитить свою землю
МВД: в связи с закрытием границ активизировалась пересылка запрещенных веществ с помощью почтовых отправлений
Авторы
СКАНИРУЙТЕ