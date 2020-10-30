Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий

Краткая предыстория: 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Решение вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике».Дуда заявил, что оно «привело к ситуации, когда аборт стал невозможным в случае так называемых летальных патологий плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов».– сказал президент.Как уточнил польский лидер, новый проект будет предусматривать введение положения, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в случае так называемых летальных патологий.– добавил Дуда. –Также он призвал уделять особое внимание семьям и матерям-одиночкам с детьми-инвалидами и оказать им широкую государственную поддержку.Решение Конституционного суда вызвало массовые протесты в Польше. Они продолжаются до сих пор.