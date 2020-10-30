Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий

Об этом польский лидер Анджей Дуда сообщил на своем официальном сайте, пишет ТАСС.
Краткая предыстория: 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Решение вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике».
Дуда заявил, что оно «привело к ситуации, когда аборт стал невозможным в случае так называемых летальных патологий плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов».
– Я понимаю женщин и их беспокойство по поводу этой ситуации. В последние дни я разговаривал на эту тему со многими из них, а также со многими экспертами, врачами и юристами. После этих консультаций я решил внести в Сейм Польши проект поправки к Закону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, разрешающих аборты, – сказал президент.
Как уточнил польский лидер, новый проект будет предусматривать введение положения, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в случае так называемых летальных патологий.
– После принятия этого закона польское законодательство по-прежнему будет включать три причины для законного прерывания беременности: из-за угрозы жизни и здоровью матери, из-за изнасилования или инцеста и из-за серьезного и необратимого повреждения плода, которое приведет к смерти ребенка, – добавил Дуда. – Я рассчитываю на широкий политический консенсус по этому вопросу, представители различных политических партий – как правых, так и оппозиционных – публично заявили о своей поддержке аналогичного правового решения. Это решение также поддерживает большинство поляков.
Также он призвал уделять особое внимание семьям и матерям-одиночкам с детьми-инвалидами и оказать им широкую государственную поддержку.
Решение Конституционного суда вызвало массовые протесты в Польше. Они продолжаются до сих пор.
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Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий
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Фото: РЕЙТЕР