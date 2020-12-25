Об этом Глава государства рассказал во время общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.
- Это стиль моей работы на протяжении четверти века, - объяснил Александр Лукашенко цель своего визита. - Уборочная, посевная кампания - и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности - я туда. Надо что-то продать - я за границу. И так далее. Сегодня самая большая проблема для нашего общества (назовем это проблемой) - это болезнь наших людей, как и во всем мире.
Президент при этом подчеркнул:
- Не люблю банальщины и высокопарности, но прямо скажу: здесь мои люди – они, к сожалению, болеют, здесь мои люди, которые лечат этих больных… Когда ты заходишь даже в реанимационную палату и видишь, какие там светлые глаза, возникает надежда, что даже если я помогу создать настроение одному-двоим, это уже плюс.
Александр Лукашенко также анонсировал свой предстоящий визит в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
- Это дети. Они хотят, чтобы на Новый год у них был праздник.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2057
Президент объяснил, почему посещает больницы: "Это стиль моей работы"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter