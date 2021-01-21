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Президент МОК исключил повторный перенос или отмену Олимпийских игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио, пишет ТАСС.


«В настоящий момент нет причин полагать, что Олимпийские игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Именно поэтому нет никакого запасного плана, и именно поэтому мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры», – цитирует его агентство Киодо.

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Бах напомнил, что приоритетная задача для организаторов состязания – «безопасность участников». Поэтому глава МОК не исключает, что Олимпиада может пройти без зрителей.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. Название «Токио-2020» сохранится.
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Фото: РЕЙТЕР
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