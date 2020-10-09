Президент Кыргызстана принял решение об отставке правительства и премьера

Соответствующий указ Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 9 октября, сообщает ТАСС.
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– Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <...> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку, – сказано в заявлении пресс-службы главы государства.
Также уточняется, что отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять свои обязанности в соответствии с занимаемыми ранее должностями вплоть до формирования нового состава правительства.
Отставка премьер-министра и членов правительства должна создать законные основания для новых назначений. Это является одним из условий, при которых Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, о чем он сам сообщил в сегодняшнем обращении к гражданам.
Также президент Кыргызстана обратил внимание на то, что ЦИК должен назначить новые парламентские выборы в стране. Глава государства считает, что данное решение снизит политическую напряженность, пишет 24.kg.
В своем обращении Жээнбеков заявил, что для него «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».
– После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики, – подытожил он.
Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 4 октября. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа прошли четыре партии из 16 участвовавших. Вечером 5 октября недовольные результатами выборов граждане собрались на митинг на центральной площади Бишкека. Протесты в столице длились всю ночь и продолжают точечно возникать до сих пор. Утром 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными.
Фото: БЕЛТА
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Президент Кыргызстана принял решение об отставке правительства и премьера
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