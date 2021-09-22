Президент Филиппин назвал ООН продуктом минувшей эпохи

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ООН – это продукт минувшей эпохи и в реформировании организации заключается надежда человечества. С такими словами политик выступил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.
Дутерте подчеркнул: «Мы сталкиваемся с множеством кризисов, которые требуют эффективного глобального управления. Тем не менее наши институты, включая ООН, оказались неадекватными». «ООН – продукт давно минувшей эпохи, он больше не отражает политические и экономические реалии сегодняшнего дня», – уверен он.
Филиппинский лидер затронул и тему демократии касательно политики организации:
«Демократия и прозрачность – это концепции, которые звучат в залах ООН, но по иронии судьбы Совет Безопасности <...> нарушает все принципы этих ценностей. Его представительство и процессы не являются ни демократическими, ни прозрачными».
Дутерте полагает, что все должно измениться, если ООН намерена выводить мир из множества кризисов. «ООН должна расширить свои возможности путем реформирования. В этом и заключается надежда человечества», – отметил президент Филиппин.