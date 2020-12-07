Головченко заявил, что рост экономики Беларуси по итогам года будет одним из лучших в Европе

Об этом Премьер-министр доложил Президенту в ходе совещания о работе экономики в 2020 году, о проектах прогноза на 2021-й. Он заявил, что в текущем году белорусская экономика развивалась в крайне сложных условиях, испытав как минимум четыре шока:
– Пандемия, проблемы с импортом нефти и экспортом калия, снижение глобальной экономической активности, кризис спроса, неустойчивость на внутреннем финансовом рынке, давление инфляционных, девальвационных ожиданий на валютный рынок… В результате уже в первом квартале было зафиксировано падение ВВП на 0,2%, а во втором квартале падение ускорилось до 3,1 процента ВВП.
По словам Премьер-министра, международные организации предрекали Беларуси дальнейшее стремительное падение, а после возникшей в августе нестабильности финансового рынка – и вовсе быстрый обвальный коллапс экономики:
– Предрекали экономический апокалипсис для республики.
Однако реальные ожидания от текущего года совершенно иные:
– С положительным результатом сработают сельское хозяйство, строительство, связь, информация, финансовый сектор. Промышленность вплотную приблизится к уровню прошлого года – 99,2%. Отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19, останутся в нейтральной либо отрицательной зоне: практически без улучшений гостиничный и туристический бизнес, общепит, сфера спорта, развлечений, транспортная отрасль.
Роман Головченко добавил, что ВВП Правительство оценивает в 99,1–99,2%.
– Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе.
Средняя заработная плата в декабре составит более 1340 рублей, в реальном выражении это рост более 7%. Выполняется задача по сохранению трудовых коллективов в условиях пандемии, неполная занятость по отношению к маю снизилась в 4,4 раза. Индекс потребительских цен оценивается на уровне 106,9%, основная причина превышения уровня инфляции – девальвация рубля. Во внешней торговле ожидается профицит: положительное сальдо оценивается почти в 1 миллиард долларов.
Фото: БЕЛТА
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Головченко заявил, что рост экономики Беларуси по итогам года будет одним из лучших в Европе
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