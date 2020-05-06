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Представители МАРТ приняли участие в акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

Представители МАРТ приняли участие в акции  «Беларусь помнит. Помним каждого». Первый заместитель министра Иван Вежновец и секретарь ПО ОО «БРСМ» ведомства Елена Юрковец возложили цветы к мемориалу войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на Кальварийском кладбище в Минске.

Как отметил Иван Вежновец, День Победы — это особенный праздник, который объединяет всех. 

—Мой дедушка мог оказаться в такой же братской могиле, решающими стали несколько минут, которые спасли от неминуемой гибели. Бабушкины братья ушли на войну и не вернулись. День Победы — наша общая боль, наша общая память, наш общий праздник. И если они умирали ради нас, то мы должны жить достойно в память о них.

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