Венок от Государственного военно-промышленного комитета Беларуси возложил председатель Дмитрий Пантус. К подножию братской могилы, в которой упокоены свыше 10 тысяч военнопленных, партизан, подпольщиков, мирных жителей, легли алые гвоздики и розы от руководителей предприятий и организаций, входящих в структуру комитета.
-- Праздник Победы – великий день в истории нашего государства и каждой белорусской семьи. Мы искренне благодарим ветеранов, которые защитили свой край и отстояли интересы страны. Память о войне и о цене, которую заплатил за свободу наш народ, нужно хранить и передавать молодому поколению. Сегодня в новой геополитической обстановке нельзя допустить искажения информации о Великой Отечественной войне, – отметил Дмитрий Пантус.
Обращаясь к журналистам, он отметил, что для поколения современных оборонщиков быть достойным Победы – значит сохранить это величайшее завоевание и в мирное время.
-- Для нас Победа означает многое. С одной стороны, демонстрирует силу духа народа, с другой – мощь советского оружия. Сегодня мы, как госорган, который непосредственно занимается производством различных видов вооружения, чтим военное наследие, которое помогло советским солдатам победить. В числе стоящих перед оборонными предприятиями задач – производство современных и перспективных систем вооружения, которые обеспечат безопасность и защиту нашей страны. Это один из векторов приоритетной деятельности, – добавил Дмитрий Пантус.
Опубликовано:
363
Председатель Госкомвоенпрома почтил память погибших в годы войны и возложил венок к братской могиле на бульваре Толбухина
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: