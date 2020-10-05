Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте в Twitter.
– Я получила информацию, что человек, с которым я встречалась в прошлый вторник, был носителем коронавирусной инфекции. В соответствии с действующими нормами я ухожу на самоизоляцию до утра 6 октября, – сообщила глава Еврокомиссии.
Также Урсула фон дер Ляйен добавила, что результат ее теста на COVID-19, проведенного в четверг, был отрицательным и что сегодня она сделает новый тест.
Как уточняет ТАСС, на сегодняшний день в Бельгии действуют нормы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, по которым необходимо обязательно уйти на недельную самоизоляцию после контакта с зараженным человеком. За это время нужно получить два отрицательных теста на COVID-19.
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Председатель Еврокомиссии решила уйти на самоизоляцию
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Фото: РЕЙТЕР