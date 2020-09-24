Праздновать Новый год на Таймс-сквер будут в виртуальном формате

– рассказал он, проинформировав о продолжении подготовки к церемонии.Празднование наступления Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке сопровождается традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов. Впервые мероприятие на Таймс-сквер массово отметили в 1904 году – тогда праздник приурочили к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times.