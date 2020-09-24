Об этом заявил организатор мероприятия президент Times Square Alliance Тим Томкинс, сообщает ТАСС.
– В этом году мы предложим существенно более виртуальный, визуальный и цифровой варианты в дополнение к представлению вживую на Таймс-сквер, каким бы ограниченным оно не оказалось, – рассказал он, проинформировав о продолжении подготовки к церемонии.
Празднование наступления Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке сопровождается традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов. Впервые мероприятие на Таймс-сквер массово отметили в 1904 году – тогда праздник приурочили к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times.
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Праздновать Новый год на Таймс-сквер будут в виртуальном формате
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Фото: РЕЙТЕР