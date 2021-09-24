Правоохранители Ленинского РУВД выступили на районном родительском онлайн-собрании

Количество детей, которые становятся жертвами киберпреступлений растет. Нередко в сети подростки испытывают на себе унижение, оскорбление, насмешки — так называемый кибербуллинг. Они сталкиваются с информацией, содержащей насилие, пропаганду самоубийства и психоактивных веществ, нетрадиционных сексуальных отношений. Как обезопасить своих детей в интернете и не только? Об этом рассказали милиционеры Ленинского РУВД столицы на районном родительском онлайн-собрании в гимназии № 40.
Оперуполномоченный УВД администрации Ленинского района г. Минска Евгений Богдан рассказал присутствующим об обеспечении информационной безопасности детей и подростков, что понимается под термином «киберпреступность», какой широкий спектр нарушений закона он в себя включает (от вымогательства личных данных до вовлечения несовершеннолетних в торговлю наркотиками).
– Если вы узнали о каких-то нехороших вещах со стороны ребенка, то не надо бежать сразу с ремнем. Аккуратно необходимо беседовать, попытаться сделать так, чтобы ребенок сам осознал свои действия. Потому что если действовать жестко и напролом, то получим проблему.
Оперативник рассказал, что порой дети сами переходят на темную сторону и совершают преступления:
– В первую очередь это оплата товаров, работ, услуг, пополнение балансов электронных кошельков, учетных записей в онлайн-играх с использованием найденных банковских карт. Обнаруженными карточками подростки могут расплачиваться и в обычных магазинах, ресторанах быстрого питания. Часто дети взламывают чужие аккаунты в интернете.
Также была затронута тема безопасного поведения детей на дорогах:
– Очень важно, чтобы дети не только знали правила безопасного поведения, но понимали, а также могли их применить в реальных жизненных ситуациях. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример –самая доходчивая форма обучения. Ведь то, что делают мама и папа, не подлежит никакому сомнению, – отметил сотрудник ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Павел Ярмолик.
В свою очередь инспектор ИДН Екатерина Лисовская затронула профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
– Наша первостепенная задача – помочь и найти выход из ситуации. Мы говорим, куда можно обратиться, если семья попала в трудные жизненные обстоятельства, – объяснила инспектор.
Также на родительском онлайн-собрании выступил заместитель начальника Ленинского РУВД г. Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Фокин. Он разъяснил правила и порядок поступления в ведомственные учебные учреждения системы МВД Республики Беларусь (Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт МВД Республики Беларусь, специализированный лицей МВД Республики Беларусь).
Фото Ленинского РУВД