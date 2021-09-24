Правоохранители Ленинского РУВД выступили на районном родительском онлайн-собрании

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рассказал присутствующим об обеспечении информационной безопасности детей и подростков, что понимается под термином «киберпреступность», какой широкий спектр нарушений закона он в себя включает (от вымогательства личных данных до вовлечения несовершеннолетних в торговлю наркотиками).Оперативник рассказал, что порой дети сами переходят на темную сторону и совершают преступления:Также была затронута тема безопасного поведения детей на дорогах:– отметилВ свою очередьзатронула профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних., – объяснила инспектор.Также на родительском онлайн-собрании выступил заместитель начальника Ленинского РУВД г. Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Фокин. Он разъяснил правила и порядок поступления в ведомственные учебные учреждения системы МВД Республики Беларусь (Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт МВД Республики Беларусь, специализированный лицей МВД Республики Беларусь).Фото Ленинского РУВД