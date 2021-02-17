Правительство утвердило задания по экспорту товаров по странам на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года № 89 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство поручило руководителям загранучреждений, должностным лицам, закрепленным за странами, обеспечить увеличение объемов экспорта товаров не ниже утвержденных документом показателей. Контролировать выполнение показателей будет МИД.
Так, по оценке Правительства, экспорт товаров в Россию в 2021 году должен вырасти не менее чем на 4%, в Казахстан – на 5,9%, в Армению – на 2,5%, в Кыргызстан – на 1%.
Экспорт в Литву и Украину должен сложиться не ниже уровня 2020 года, в Латвию и Польшу – вырасти на 4,5% и 2% соответственно.
Рост экспорта во Францию запланирован на уровне 2,5%, в Бельгию, Германию, Италию, Сербию – 3% , в Словакию – 3,2%, в Испанию, Швецию – 3,5%, в Австрию, Нидерланды, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Эстонию – 5,9%, Венгрию – 9%.
Правительство рассчитывает на рост экспорта в Китай и Кению не менее чем на 7%, в Канаду – на 6%, в Бразилию, Колумбию, Республику Корея – на 5,9%, в Японию и Индию – на 4%. Рост поставок на 45% ожидается в Нигерию.
Фото: БЕЛТА
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Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год
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