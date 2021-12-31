Правительство утвердило программу по патриотическому воспитанию населения на 2022–2025 годы

информационно-просветительскую работу с целью донесения до населения Беларуси, белорусов, проживающих за рубежом, содержания общественно-государственных ценностей Беларуси;

проведение мероприятий национально-патриотического направления, в том числе приуроченных к государственным праздникам;

содействие утверждению семейных ценностей и активное привлечение семьи к процессу национально-патриотического воспитания;

разработку и актуализацию национально-исторической политики;

популяризацию и сохранение национального историко-культурного наследия в Беларуси и мире;

повышение уровня осознанного отношения населения к государственной символике республики;

формирование уважительного отношения к историческим святыням и памятникам Отечества, родной природе, чувства гордости за отечественные достижения;

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах нашей страны;

совершенствование кадровой работы идеологической вертикали;

организацию деятельности военно-патриотических клубов обучающихся на базе воинских частей, подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

говорится в документе.Патриотическое воспитание населения обеспечивается системой целенаправленных мер мировоззренческого, идеологического, правового, политического, информационного и организационного характера, подкрепленных конкретными мероприятиями. Особая роль в этом процессе отводится семье.Цель Программы заключается в совершенствовании государственной политики патриотического воспитания населения через формирование национальной идентичности на основе единых ценностей (стремление к мирной и независимой созидательной жизни, справедливость, единство, развитие), гордости за собственную страну, ее историю и культуру, достижения в экономике, науке и спорте, готовности к защите независимости нашей страны.Программой предусматривается выполнение ряда задач: сформировать национальную идентичность, вести духовно-нравственное, историко-культурное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание, а также сформировать научно-методологические, методические, нормативно правовые и организационно-технические основы национально-патриотического воспитания.Их выполнение будет осуществляться, в частности, через:Также сообщается, что в нашей стране создадут Республиканский межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения Беларуси под председательством заместителя Главы Администрации Президента Игоря Луцкого. Положение о координационном совете также утверждено постановлением № 773.Согласно положению, совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Основной его задачей является координация взаимодействия республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений, иных заинтересованных по патриотическому воспитанию населения.Документ вступает в силу после его официального опубликования.