Правительство утвердило переносы рабочих дней в 2022 году

В соответствии с постановлением рабочие дни в 2022 году переносятся:(понедельник) переносится на(суббота). При этом днями отдыха будут 5 (суббота), 6 (воскресенье), 7 (понедельник) и 8 (вторник) марта 2022 года – 4 дня;(понедельник) переносится на(суббота). При этом днями отдыха будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая 2022 года – 4 дня.Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.