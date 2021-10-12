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Правительство утвердило переносы рабочих дней в 2022 году

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2021 года № 572 утверждены переносы рабочих дней в 2022 году. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства.


В соответствии с постановлением рабочие дни в 2022 году переносятся: 

7 марта (понедельник) переносится на 12 марта (суббота). При этом днями отдыха будут 5 (суббота), 6 (воскресенье), 7 (понедельник) и 8 (вторник) марта 2022 года – 4 дня;

2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота). При этом днями отдыха будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая 2022 года – 4 дня.

Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

sichevich@sb.by

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