Правительство утвердило переносы рабочих дней в 2022 году

В соответствии с постановлением рабочие дни в 2022 году переносятся:
7 марта (понедельник) переносится на 12 марта (суббота). При этом днями отдыха будут 5 (суббота), 6 (воскресенье), 7 (понедельник) и 8 (вторник) марта 2022 года – 4 дня;
2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота). При этом днями отдыха будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая 2022 года – 4 дня.
Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
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