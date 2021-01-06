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Правительство установило новые цены на газ и тарифы на электричество

Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2020 года № 795 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Природный газ

Цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, будет рассчитываться в зависимости от наличия в доме индивидуальных газовых отопительных приборов следующим образом. Если такие приборы есть, в отопительный период с 1 января по 31 мая газ будет стоить BYN 0,1366 за кубометр, а с 1 июня по 31 декабря включительно – BYN 0,1406. В летний период газ обойдется в BYN 0,4840 за кубометр. В случае отсутствия в помещении индивидуальных газовых приборов цена составит BYN 0,4840 за кубометр во всех сезонах.


Если же счетчиков в доме или квартире нет, цена на газ зависит от наличия газовых плит, горячего водоснабжения и индивидуальных обогревателей. К примеру, если вы живете в доме без счетчиков, но с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем (за исключением газового), цена составит BYN 3,87 с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет BYN 11,13 с одного проживающего. А в домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, за газ нужно будет платить BYN 6,29 (для одного проживающего в месяц). С обогревателями же в случае отсутствия счетчиков дело обстоит так: в отопительный период с 1 января по 31 мая газ обойдется в BYN 0,5936 за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря – BYN 0,6312. В летний период будут действовать другие цены: с 1 января по 31 мая – BYN 0,2226, с 1 июня по 31 декабря – BYN 0,2367.

Сжиженный газ и газ в баллонах

Расчет стоимости сжиженного газа устанавливается по такому же принципу, как природного, но цены на него другие. А именно: в доме со счетчиками и индивидуальными газовыми отопительными приборами за сжиженный газ придется заплатить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая BYN 2,1884, с 1 июня по 31 декабря – BYN 2,3142. В летний период цена составит BYN 1,3107. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб. м также будет стоить BYN 1,3107.


Если в доме или квартире нет счетчиков, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (кроме газового), цена сжиженного газа будет BYN 3,93 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он обойдется в BYN 11,14. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – BYN 5,24 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в домах и квартирах, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы и нет счетчиков, в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно – BYN 7,0314 за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно – BYN 7,4757. В летний период она будет BYN 1,3107.


Что касается газа в баллонах, цена 1 кг такового в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит BYN 0,93. А весь баллон будет стоить BYN 19,50. Для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) цена 1 кг такого газа установлена в размере BYN 3,6668.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит BYN 0,1778 за 1 кВт·ч. Дифференцированный же тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) равен BYN 0,1245 за 1 кВт·ч, а в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) – BYN 0,3556. Повышен дифференцированный тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) он составит BYN 0,1067 за 1 кВт·ч, максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) – BYN 0,3200, в остальное время суток – BYN 0,1245.


Что касается электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт, ее стоимость распределилась так. В период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) она составит BYN 0,1220 за 1 кВт·ч, в остальное время суток – BYN 0,2266.

Электроэнергия в том числе для отопления, горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, где есть электроплиты, но отсутствуют приборы индивидуального учета с 1 января по 31 мая включительно по одноставочному тарифу будет стоить BYN 0,0894 за 1 кВт·ч. Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) составит BYN 0,0626 за 1 кВт·ч, в остальное время суток - BYN 0,1162. С 1 июня по 31 декабря включительно одноставочный тариф составит BYN 0,0909 за 1 кВт.ч, а дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) BYN 0,0636 за 1 кВт·ч, в остальное время суток - BYN 0,1182 за 1 кВт·ч.


Электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, где нет систем централизованного тепло- и газоснабжения, но есть счетчик расхода электроэнергии, с 1 января по 31 мая включительно будет стоить BYN 0,0374 за 1 кВт·ч, с 1 июня по 31 декабря включительно – BYN 0,0398 за 1 кВт·ч.
При этом в остальных случаях одноставочный тариф на электроэнергию составит BYN 0,2092 за 1 кВт·ч. Дифференцированный тариф по временным периодам минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) – BYN 0,1464 за 1 кВт·ч, а в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) – BYN 0,4184. Повышается также тариф по трем временным периодам. Отметим, что в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) он составит BYN 0,1255, в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) – BYN 0,3766, а в остальное время суток – BYN 0,1464.

Тарифы на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, составлены следующим образом. За 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения – BYN 107,31; за 1 куб. м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, – BYN 0,5082. За 1 куб. м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа, но при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит BYN 4,07 с одного проживающего в месяц, BYN 11,69 – при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), BYN 6,61 – при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость природного газа в отопительный период будет BYN 4,07 за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период – BYN 1,52.

Согласно документу за 1 кВт·ч электроэнергии одноставочный тариф составит BYN 0,23, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) – BYN 0,161, максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) – BYN 0,46. Дифференцированный же тариф по трем временным периодам в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) составит BYN 0,138, максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) – BYN 0,414, а в остальное время суток – BYN 0,161 за 1 кВт·ч.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Фото: БЕЛТА
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