Правительство Турции может ужесточить требования к туристическим объектам

По данным агентства Anadolu, в парламенте страны рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма. Согласно документу, объекты туризма, у которых обнаружат нарушения требований гигиены и безопасности здоровья, обязуют выплатить штраф в размере 13 500 лир, или 1 570 долларов. Если в период распространения коронавирусной инфекции будут зафиксированы повторные нарушения, наказание увеличат в два раза. Отмечается, что штраф будет становиться больше в два раза при каждом новом несоответствии требуемым правилам.Кроме того, если владельцы туристического объекта не будут иметь сертификат соответствия нормам безопасности здоровья, то его обяжут выплатить штраф в размере 13 500 лир.В первой половине мая прошлого года в Министерстве культуры и туризма Турции заявили, что Анкара запустила программу "Сертификация здорового туризма", которая вступила в силу с летнего сезона того же года. Она подразумевает введение в Турции повышенных мер предосторожности для путешественников в некоторых туристических объектах, в том числе отелях, аэропортах, спецтранспорте, музеях и иные достопримечательностях.