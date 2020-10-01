Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Правительство России приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве

Правительство России приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым создаются условия для отмены роуминга в Союзном государстве. Документом внесены изменения в действующие правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия.


"В России продолжается работа по созданию условий для отмены платы за роуминг на территории Союзного государства, – говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров России, которое опубликовано на его официальном сайте– Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить риски мошенничества, связанного с подменой трафика во время международных звонков. Это одна из основных проблем, которая требует решения в контексте предстоящего внедрения комфортных абонентских тарифов и последующей отмены платы за роуминг на пространстве Союзного государства".

Изменения в правила присоединений сетей электросвязи дополняют действующее законодательство определением услуги завершения международного вызова на сеть российского оператора (входящего международного трафика). "Этот аспект имеет важное практическое значение, – отмечается в сообщении. – Российские операторы связи при пропуске международного трафика сталкиваются с проблемой подмены А-номера (номера вызывающего абонента). Это может происходить как на территории иностранного государства, так и на территории России. В результате международный вызов "маскируется" под междугородний или местный, а абонентский номер вызывающего абонента не идентифицируется как номер сети связи иностранного государства. Таким образом, вызывающий абонент фактически не может быть идентифицирован. Это способствует распространению фрода (мошенничества) на сетях связи при пропуске международного трафика, нарушению интересов операторов связи и абонентов. Взаимное существенное снижение российскими и белорусскими сотовыми компаниями ставок международного интерконнекта (сумма, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора вне своей сети) в ходе подготовки к отмене платы за роуминг может создать дополнительные предпосылки для мошенничества на сетях электросвязи. Пропустить по льготным роуминговым каналам на пространстве Союзного государства иной международный трафик будет дешевле, чем по стандартным каналам. Для этого достаточно "замаскировать" международный трафик под местный – российский или белорусский. То есть при минимуме затрат мошенники получат максимум выгоды".

"Устранение пробелов в действующем законодательстве о связи позволит обеспечить полную идентификацию международного вызова, инициированного с территории иностранного государства и завершаемого на территории России в сетях российских операторов связи, а значит, снизить риски подмены трафика", – отметили в пресс-службе правительства России.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Новости и статьи
«Отличный день в кругу единомышленников». Самые яркие моменты молодежного форума «Беларусь – это мы!» в Барановичах
Россиянин поджег здание суда, пытаясь уничтожить улики
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе
«Уроки труда так же важны, как и физика с математикой»: у брата и сестры Владислава и Юлии Кадовб общие на двоих профессия и место работы
Правительство России приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве
Инвестпроект на 4 миллиарда евро планируется реализовать в Минске
Эмиратский инвестор прокомментировал политику Беларуси в связи с пандемией коронавируса
«Семь учеников из моего класса стали учителями». Педагог-ветеран Мария Василевская – о преданности профессии, трудолюбии и силе личного примера
В Международный день пожилого человека Белорусский Красный Крест начинает кампанию «Ваша дапамога»
С 2 октября в Минске будут усиленно проверять соблюдение ПДД на пешеходных переходах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Размышления у французского окна
Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Ученые назвали натуральное средство от коронавируса
Россиянин выловил в реке крокодила
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Volkswagen может продать Bugatti, Lamborghini и Ducati
Погода 2 октября: кратковременные дожди по юго-западу и до 19 градусов тепла
70% использования беспилотных летательных аппаратов приходится на сельскохозяйственный сектор
Стало известно, как Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО
Эмиратский инвестор: решение не останавливать экономику в период пандемии доказало свою эффективность
Лукашенко на встрече с руководителем Emaar Properties: ваша работа в Беларуси и инвестиции нам очень кстати
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Забытый домик в деревне
Facebook объединит Messenger и чат Instagram
Названы способы достичь долголетия
Сегодня в Минске стартует благотворительная акция «День учителя»
Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти площадей
Кардиолог рассказал, как пешие прогулки влияют на здоровье сердца
В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок
Фотофакт. Шэньсийский исторический музей презентовал тематический календарь "Танец цветов великой династии Тан"
Молоко и кефир могут причинить вред организму
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" откроют новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с "Енисеем"
С 1 октября Беларусь уменьшает экспортные пошлины на нефть
мнение
Елена ЯСКО
Растить своих, чтобы не звать чужих
Япония смягчила ограничения на въезд в страну
Два подростка пропали в Минске
В Чехии из-за коронавируса с 5 октября вводится ЧП
У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям - Улахович
В Минске легковушка столкнулась с мотоциклом - есть пострадавший
Глава ООН на саммите по биоразнообразию призвал человечество прекратить разрушать планету
Минское «Динамо» проведет очередной матч КХЛ против рижских одноклубников
Эксперт рассказал, как безопасно делать покупки в интернете
В Дятловском районе на пожаре обнаружены тела двух человек
Витебская филармония приглашает детей побывать "В гостях у Короля"
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Наша гордость, наше достояние
Топ-7 лучших песен всех времен
Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи
Более 200 участников соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ