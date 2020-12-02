Правительство рассматривает варианты расширения использования семейного капитала. Об этом в Парламенте сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
– Действительно, идет обсуждение. Мы разворачиваем диалоговые площадки по данному вопросу в регионах. Очень много идет обращений в рамках приемов граждан, и непосредственно приходят в министерство обращения о расширении направлений использования семейного капитала. Сегодня его можно использовать на образование, здравоохранение и жилищное строительство.
Министр отметила, что в части жилищного строительства поднимается много вопросов.
– Речь идет о возможности приобретения доли жилищного помещения. Вторая часть поднимает вопрос погашения ссуд, которые предоставляет организация, где работает человек при строительстве жилья. Также поступают предложения расширить перечень платных медицинских услуг, где можно использовать семейный капитал.
По словам Ирины Костевич, все предложения от многодетных семей сейчас аккумулируются и будет детально изучен вопрос расширения направлений использования семейного капитала.
Фото: БЕЛТА
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Правительство рассматривает варианты расширения направлений использования семейного капитала
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