Правительство определило объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2022 год

Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 811,4 тыс. т, в том числе пшеницы - 530 тыс. т, ржи - 185,7 тыс. т, ячменя - 19,7 тыс. т, овса - 36 тыс. т, гречихи - 30 тыс. т, проса - 10 тыс. т.Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2022 год составит 22 тыс. т.Сахарной свеклы предстоит поставить 3,1 млн т, пивоваренного ячменя - 100 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 20 тыс. т.Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2022 год утвержден для концерна "Белгоспищепром" в размере 85 тыс. т.