Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии, которое возглавляет председатель политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, подало в отставку 11 ноября, пишет ТАСС.
Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства.
Напомним, что АНО проиграло на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, которые состоялись в начале октября. Выиграли их две либеральные партийные коалиции из пяти политических партий и движений. Сформировать кабмин поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии политологу Петру Фиале. Он же, кстати, является единственным кандидатом на пост премьер-министра республики.
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