Выбирать средство для снятия макияжа следует по типу кожи и своим ощущениям. Некоторым девушкам идеально подойдет гидрофильное масло, другим – мицеллярная вода. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Гидрофильное масло, считает специалист, следует использовать девушкам с проблемной комбинированной кожей, поскольку у косметического продукта идеальные для этого типа текстура и состав.
– В основу продукта входят не только масла, но также успокаивающие компоненты, в том числе пантенолы и антиоксиданты, – отметила Светлана Якубовская.
Врач обратила внимание, что гидрофильное масло успешно растворяет силиконы, входящие в состав тонирующих продуктов, СС- и ВВ-кремов, а также солнцезащитных средств.
В свою очередь, в состав мицеллярной воды входят мицеллы, основа которых – поверхностно-активные вещества (ПВА). Они также присутствуют в составе пенок и гелей для умывания.
– Мицеллярная вода более комфортна для обладателей нормальной или сухой кожи, – сказала Светлана Якубовская.
Вместе с тем дерматовенеролог обратила внимание, что средство нужно выбирать исходя из ощущений. Если девушкам с сухой кожей комфортнее использовать гидрофильное масло, можно остановить свой выбор на этом продукте, а не на мицеллярной воде.
– Ориентируйтесь на ваши ощущения и результат, – резюмировала Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com
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Правила демакияжа: специалист назвала лучшее средство для снятия косметики
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