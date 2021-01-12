Космический объект вошел в атмосферу над западным побережьем полуострова в понедельник утром.
Фото: pixabay.com
Это случилось на западном побережье Охотского моря – людей и населенных пунктов там нет.
Перед разрушением метеорит почти минуту двигался в плотных слоях атмосферы. Предположительно, его диаметр не превышал 10 метров, энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн тринитротолуола. Специалисты сообщили, что метеорит разрушился, не долетев до земли.
Так, небесное тело случайно заметил водитель автомобиля, который в этот момент и находился в пути. Мужчина решил запечатлеть это зрелище и снял это с помощью видеорегистратора. Короткое видео быстро распространилось в сети. Его также опубликовали на Youtube-канале «Новости Камчатки Масс-Media News».
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Появилось видео взрыва метеорита в небе над Камчаткой
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