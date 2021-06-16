Появились подробности о двигателе новой Toyota Tundra

Toyota раскрыла новые подробности о моторе пикапа Tundra следующего поколения. В представленном компанией тизере внимательный зритель мог рассмотреть логотип iForce Max и крышку, которая, скорее всего, от шестицилиндрового мотора – на это указывают три рельефных элемента с левой стороны. На основе этого можно сделать вывод, что в новинку поместят либо гибридную установку на базе V6, либо наддувную «шестерку», как у показанного на днях Toyota Land Cruiser. В любом случае информация о том, что Tundra лишится нынешнего мотора V8, подтвердилась, передает Motor.ru.







Ранее сообщалось, что в Toyota Tundra установят 3,5-литровый турбомотор V6, как и в новый Land Cruiser 300. На внедорожнике он выдает 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, что позволяет развивать первую «сотню» за 6,7 секунды. Отмечается, что альтернативой двигателю 3.5 станет гибридная установка, а мотор V8 объемом 5,7 литра, которым оснащают актуальную Tundra, отправят в отставку.



О новом транспортном средстве сообщается, что он получит Т-образные ходовые огни, новые радиаторные решетки с массивными поперечинами и дополнительным блоком освещения спереди.



Презентация новинки пройдет в конце текущего года, в это же время пикап поступит в салоны американских дилеров.