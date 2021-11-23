Потапенко: важно, чтобы люди, ищущие лучшей жизни в Евросоюзе, смогли бы туда попасть как можно быстрее

Белорусский профсоюз государственных и иных учреждений привез на белорусско-польскую границу гуманитарную помощь на 7 тысяч рублей. Его председатель Сергей Потапенко подчеркнул:

– Наша организация всегда помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поэтому работа по сбору продуктов питания будет продолжена. До этого мы помогли беженцам теплыми вещами и одеялами. Важно, чтобы эти люди, ищущие лучшей жизни в странах Евросоюза, смогли бы туда попасть как можно быстрее.

В настоящее время в лагере остается около 1800 беженцев, жизнь которых освещают 60 представителей средств массовой информации, в том числе зарубежных.